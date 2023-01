Gerüchteküche: Schließt der Lauinger Schlösslekeller für immer?

Plus Im Mai 2022 hat das Restaurant an der "Mausfall" mit neuer Betreiberin geöffnet. Nun machen Kristin Stegner Gerüchte zu schaffen. Doch: Sie schließt nicht.

Die Monate seit der Eröffnung liefen gut für Kristin Stegner und ihren Landgasthof Schlösslekeller. Als es im Mai vergangenen Jahres losging, war das Lauinger Restaurant voll. Sie zählt auf: erst die Biergartenzeit, später Weihnachtsfeiern und das Sechs-Gänge-Menü zu Silvester. Immer war etwas los. "Wir haben viel Lob bekommen", sagt sie. Doch seit einigen Wochen hat das Restaurant geschlossen. Ein Zettel an der Tür sowie Einträge auf der Webseite und auf sozialen Medien weisen auf die vorübergehende Schließung hin. Doch nun machen sich Gerüchte breit, laut derer der Schlösslekeller gar nicht mehr aufmachen wird. Was ist dran?