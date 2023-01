Schüsse in Lauingen: Ruhestörung löst Großeinsatz aus

Ein Streit über laute Musik eskaliert in Lauingen. Die Polizei stellt Schreckschusswaffen und Feuerwerk sicher. In Gundelfingen kommt es zu einer Körperverletzung.

Ein Großaufgebot von Polizei gab es am Wochenende in Lauingen. Am Samstagmittag gegen 12 Uhr beschwerten sich Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Lauinger Innenstadt, dass aus der Wohnung eines 32-Jährigen überlaute Musik dröhne. Zudem wurden Schüsse wahrgenommen. Aufgrund der Mitteilung wurden insgesamt zehn Streifenwagen der Polizei Dillingen und der umliegenden Dienststellen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Schreckschusswaffen und Feuerwerk: Mann wird in Lauingen festgenommen

Kurz darauf verließ der Bewohner zufällig die Wohnung und konnten von den Beamten vorläufig festgenommen werden. In seiner Wohnung konnten schließlich neben einer Schreckschusswaffe und einer hohen Anzahl an dazugehöriger Munition auch diverse Feuerwerkskörper aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der 32-Jährige stand mit drei Promille Alkohol unter starkem Alkoholeinfluss. So steht es im Polizeibericht von Montag.

Mann wollte Frau in Gundelfingen mit Glasplatte schlagen

Nur wenige Stunden später kam es zu einem weiteren Einsatz in Gundelfingen. Gegen 14.45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar in der gemeinsamen Wohnung.

Dabei versuchte der 43-jährige Ehemann seine Frau mit einer Glastischplatte zu schlagen. Nach dem Einschreiten der Polizei habe der Mann erheblichen Widerstand geleistet und in Gewahrsam genommen werden müssen, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit. Die beiden Polizeibeamten blieben unverletzt. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (AZ)