Wer hat die Fahrräder in Lauingen und Gundelfingen gestohlen?

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von 8. bis 9. Juli aus einem Fahrradständer gegenüber der Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Lauinger Hirschstraße ein schwarz-graues Kinder-Mountainbike vom Hersteller Scool entwendet. Der Diebstahlschaden liegt in einem mittleren dreistelligen Bereich.

Ein besonders schwerer Fall von Diebstahl

Am Mittwoch zwischen 15.30 und 20.15 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe vom Gundelfinger Bahnhof ein versperrtes graues Mountainbike vom Hersteller Cube im Wert von etwa 800 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Diebstahl eines Fahrrads und einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines Fahrrads und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)