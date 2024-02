Lauingen

HBz heizt als halbes Duo den T-Club in Lauingen ein

Plus Zum DJ-Duo HBz gehören eigentlich zwei. Im T-Club steht Niklas Brüsewitz allein am Pult. Für Stimmung sorgt er trotzdem. Und hat eine Überraschung mit dabei.

Von Laura Gastl

Ihre Musik passt an den Ballermann auf Mallorca und zum Fasching in Bayern. Ihr Song "Erinner mich" etwa war dieses Jahr von jedem zweiten Faschingswagen auf den Umzügen der Region zu hören. Die Musik des erfolgreichen DJ-Duos HBz – auf Instagram haben die beiden 142.000 Follower – passt aber auch gut in den T-Club nach Lauingen. Dort sorgten ihre Mixe in der Nacht von Samstag auf Sonntag für einen brechend vollen Club und ausgelassene Stimmung.

Eigentlich stehen hinter HBz Nils Schedler und Niklas Brüsewitz. Im T-Club feuert letzterer mit Fischerhut auf dem Kopf und Konfettikanone in der Hand das Publikum allein an. Er spielt HBz-Hits wie "Goldmarie", "Tattoo" und "King Kong", die Menge kann sie allesamt mitsingen. Auch DJ und Produzent Niklas Brüsewitz selbst singt und schreit, tanzt und springt – und die Clubbesucher gehen mit, wedeln mit Leuchtstäben in Regenbogenfarben zum Beat.

