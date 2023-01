Gartenzaun und Auto angefahren: Polizei ermittelt

In Lauingen hat ein Unbekannter einen Gartenzaun beschädigt, in Höchstädt wurde ein Auto angefahren. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Eine 90-Jährige hat am Freitagnachmittag festgestellt, dass ihr Gartenzaun in der Werner-von-Siemens-Straße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden war. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Autofahrer prallt in Höchstädt mit seinem SUV gegen geparkten Wagen

Ein weiterer Fall von Unfallflucht hat sich in Höchstädt ereignet. In der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachtete ein Zeuge gegen 3 Uhr, wie der Fahrer eines roten SUV gegen das Fahrzeugheck eines geparkten Autos fuhr, das in der Franz-Xaver-Eggert-Straße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne die notwendigen Feststellungen zu treffen.

Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dillingen unter 09071/560 in Verbindung zu setzen. (AZ)