Hofball der Laudonia: Ein Faschingsauftakt mit viel Glitter und Akrobatik

„Time-out – raus aus dem Alltag“. Unter diesem Motto präsentierten die Tänzerinnen und Tänzer der Laudonia beim diesjährigen Hofball einen Showtanz, der die Ballbesucher in der Lauinger Stadthalle den Atem anhalten ließ. Tempo, Rhythmus, Akrobatik und spektakuläre Hebefiguren bestimmten die abschließende Mitternachtsshow. Der tosende Beifall des Publikums schon während und am Ende der Tanzvorführung belohnte diese atemberaubende Showtanz-Präsentation, in der sich die Tänzerinnen und Tänzer aus den Reihen der Laudonia-Aktiven Jahr für Jahr selbst überbieten.

