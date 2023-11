Lauingen

vor 47 Min.

IHK-Herbstempfang: Wie Unternehmer eine Bruchlandung vermeiden können

Plus Beim Abend der IHK Dillingen und Donau-Ries geht es um Weisheiten aus der Luftfahrt, ein Rekordjahr beim Traktoren-Werk in Lauingen und die Macht der Fehlentscheidung.

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Die Nachrichten aus der Wirtschaft, sie klingen dieser Tage oft wie Hiobsbotschaften. Zumindest, was die Stimmung der Unternehmen angeht. Nicht selten wird dann auch entsprechendes Vokabular bemüht. Da bricht die Wirtschaft ein, der Wachstumsmotor stottert und die Industrie muss sich erst vom "Energiepreisschock" erholen, um aus dem Tief herauszukommen. Zu erwarten waren solche Töne auch beim IHK-Herbstempfang der Landkreise Dillingen und Donau-Ries. Doch es kommt anders.

Rund 300 geladene Gäste aus der regionalen Wirtschaft sind am Montagabend nach Lauingen in die Deutz-Fahr-Arena gekommen. Die Gastgeber Alessandro Sapio und Matthias Augenstein, Geschäftsführer von Same-Deutz-Fahr, gaben einen Einblick in die Aktivitäten des Traktoren-Werks. Sapio sagte, dass man bei Deutz Fahr in Lauingen im Jahr 2023 seine Produktion auf 29 Traktoren pro Tag steigern konnte. 2022 waren es noch 23 pro Tag gewesen. Seit dem Start 2017 habe sich die Zahl "fast verdoppelt" und man produziere heuer in Lauingen so viele Traktoren wie noch nie. Eine gute Nachricht für den Standort, bei dem nicht nur zahlreiche neue Maschinen das Werk verlassen, so Augenstein, sondern auch viele Ersatzteile. Das sei ebenfalls ein wichtiges Geschäftsfeld des Landmaschinenherstellers, das nach außen allerdings nicht ganz so sichtbar sei wie die glänzenden neuen Traktoren, die an der Riedhauser Straße im Schaufenster stehen.

