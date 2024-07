Kampf der kleinen Giganten in Lauingen

Mit neuen Rekordzahlen kann der 18. VR-Triathlon am kommenden Sonntag am Auwaldsee in Lauingen starten. Bis zum Anmeldeschluss hatten sich 626 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Süddeutschland eingeschrieben. Insgesamt werden rund 750 Aktive erwartet.

Das hat auch die Veranstalter vom TV Lauingen überrascht, denn wegen des Hochwasser Mitte Juni musste die Veranstaltung um fünf Wochen verschoben werden. Viele Absagen waren die Folge. Doch die TVL-Triathleten um Erich Gruber konnten sich jetzt über zahlreiche neue Zusagen freuen. Und zu den 626 Ausdauerathleten beim Triathlon addieren sich noch 53 Schwimmbegeisterte beim erstmals durchgeführten Langstreckenschwimmen am Samstag. Es geht dabei über Strecken von 1,5 und drei Kilometer im Auwaldsee (Start 10 Uhr).

Schon am Samstag geht es in Lauingen los

Ebenfalls am Samstag findet der traditionelle Kindertriathlon statt, der um 13 Uhr am Auwaldsee beginnt. Dazu haben sich 51 weibliche und männliche Iron-Minis angemeldet. Hier könnte es zu einem „Kampf der kleinen Giganten“ kommen. Denn Hawaii-Ironman-Sieger Faris Al-Sultan (er startet in der Mittelstrecken-Staffel und beim Langstreckenschwimmen) bringt seine Kinder zum Wettkampf mit. Und die treten unter anderem gegen die Geschwister Langenmeir vom TV Lauingen an.

Jonas und Hanna Langenmeir mischten am vergangenen Wochenende beim Kuhsee-Triathlon in Augsburg unter 100 Teilnehmer erfolgreich mit. Durch ihre Schwimmstärke kamen die Nachwuchsathleten des TV Lauingen innerhalb von nur drei Sekunden nahezu zusammen unter den ersten Zehn wieder an Land. Auf der vier Kilometer Wendepunktstrecke erreichte Hanna die Tagesbestzeit aller Mädchen beim Radeln und kam in Führung liegend in die Wechselzone zurück. Unterdessen zeigte Jonas auf dem Rad und anschließend beim Lauf eine phänomenale Leistung. Mit starken 4:28 Minuten auf der 1000-Meter-Laufstrecke arbeitete er sich im Gesamtfeld nach vorne und erreichte als überlegener Altersklassensieger und Gesamtzweiter nach 17:01 Minuten das Zielbanner.

Seine Schwester Hanna wurde nach 5:03 Minuten auf der sonnigen Laufstrecke als erstes Mädchen unter allen Starterinnen mit Applaus und Trommelwirbel nach insgesamt 18:49 Minuten gefeiert. Vielleicht gibt es für Hanna und Jonas auch am Samstag Grund zur Freude…

Ab 16 Uhr sind dann alle Teilnehmender des VR-Triathlons (inklusive Kindertriathlon und Langstreckenschwimmen) zur kostenlosen Nudelparty auf dem Marktplatz eingeladen.

Strecke durch die Lauinger Innenstadt

Auftakt für den 18. VR-Triathlon ist am Sonntag am Auwaldsee: Die Eisenmänner und -frauen der Mitteldistanz starten um 9 Uhr, der Volkstriathlon und die Kurzdistanz folgen um 9.45 Uhr. Die Rad- und Laufstrecken führen wie gewohnt auch in die Innenstadt. Ziel und Siegerehrungen sind am Marktplatz. Aufgrund der Absperrungen kann es zu verkehrsbedingten Einschränkungen kommen. Der Veranstalter bittet die Bevölkerung um Verständnis. Unter triathlon.tvl.de gibt er weitere Infos.