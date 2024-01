Lauingen feiert beim Skiball eine feurig-eisige Party

Plus "Feuer und Eis" war das Motto beim Lauinger Skiball. Das nahmen sich nicht nur die Veranstalter, sondern auch die Gäste zu Herzen. An Mitternacht gibt es kein Halten mehr.

Normalerweise sind die Ski- und Snowboardfahrer mit ihren Brettern auf den eisigen Pisten der Bergwelt zu Hause. Nicht aber am vergangenen Samstag. Beim diesjährigen Skiball wagten sich die Übungsleiter der Abteilung Ski&Bike des TV Lauingen zusätzlich auf die Spuren des ihnen sonst eher ungewohnten Elements Feuer.

Nur ein Schritt ins Foyer der ausverkauften Stadthalle reichte und die Besucher des Balls trafen getreu dem Motto „Fire and Ice“ das erste Mal auf die beiden unterschiedlichen Elemente. Begrüßt wurden sie dort nämlich von einer flackenden Feuerstelle und einer einzigartigen Eisbar.