Lauingen gibt die Verkehrsüberwachung ab

Ab 1. Oktober kommen die Knöllchen in Lauingen nicht mehr von der Stadt, sondern von einem Unternehmen. So sollen Mitarbeitende mehr Zeit für andere Dinge haben.

Sicherlich hat sich schon der eine oder andere Verkehrsteilnehmer über ein "Knöllchen" an der Windschutzscheibe oder einer Verwarnung im Briefkasten wegen zu schnellen Fahrens geärgert. Für die Stadt Lauingen gehörte die kommunale Verkehrsüberwachung seit Ende 1995 zur regulären Verwaltungstätigkeit. Dieser Aufgabenbereich wird nun eingestellt. Der Stadtrat hat Anfang des Jahres den Beitritt der bisher örtlichen Verkehrsüberwachung zum gemeinsamen Kommunalunternehmen (gKU) Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte mit Sitz in Königsbrunn beschlossen. Ab 1. Oktober sind es also nicht mehr städtische Angestellte, die die Knöllchen verteilen, sondern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommunalunternehmens.

Das gKU – dem zwischenzeitlich mehr als 40 Kommunen angehören – arbeitet ohne Gewinnerzielungsabsicht. Vielmehr sei der Zweck die Erhöhung der Verkehrssicherheit, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Aufgabenschwerpunkte sind Tempokontrollen und die Parkraumüberwachung. Nachdem eine unangepasste Geschwindigkeit in Deutschland eine der Hauptursachen für Verkehrsunfälle ist und der Verkehr in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen hat, dient die Überwachung des fließenden Verkehrs vor allem vor Schulen, Kindertagesstätten, in Wohngebieten und in stark frequentieren Bereichen dazu, das Unfallrisiko für die Bürgerinnen und Bürger zu minimieren und die Wohnqualität von Anwohnern und Anwohnerinnen zu sichern.

Auch die Parkraumüberwachung in Lauingen übernimmt das Unternehmen

Das Ziel der Parkraumüberwachung ist in erster Linie, den vorhandenen Parkraum optimal zu nutzen. Angesichts der immer größeren Zahl an Fahrzeugen wird dieser Aspekt – auch hinsichtlich der Frage von Sicherheit und Rücksichtnahme – immer wichtiger. Dass haltende und parkende Fahrzeuge nicht die Durchfahrt blockieren, den Einblick in Kreuzungen verdecken, dass Rettungswege und Gehwege frei bleiben und Behindertenparkplätze nur von Berechtigten genutzt werden, wird nicht zuletzt auch von den Bürgerinnen und Bürgern eingefordert.

Abgegeben hat die Stadt die Verkehrsüberwachung im Zuge der Haushaltskonsolidierung, also der Sanierung der städtischen Finanzen. Das erklärt Bürgermeisterin Katja Müller (CSU) auf Nachfrage. In dem Prozess habe man geprüft, wo umstrukturiert werden könne, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr Freiraum für andere Aufgaben haben. (AZ/mayjo)