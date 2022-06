Lauingen will fahrradfreundlicher werden

Ein umfangreiches Maßnahmenpaket soll den Fahrradverkehr in Lauingen fördern. Aus drei geplanten Radwegen wird nichts, weil sie "nicht innovativ genug" seien.

Es "hat etwas gedauert", sagt Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU). Aber jetzt sei man bereit, sich auf den Weg zu machen. Lauingen will Fahrradfahrern das Leben erleichtern und mehr Menschen dazu bewegen, aufs Rad umzusteigen. So weit, so bekannt. Nun geht die Stadt den nächsten Schritt. Im Juli wird sie voraussichtlich im AGFK aufgenommen, der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen, - und das übrigens als Erste im Landkreis. Das schließt auch ein umfangreiches Maßnahmenpaket ein, das der Stadtrat jetzt beschlossen hat.

Damit die Stadt beim AGFK aufgenommen wird, war ein Grundsatzbeschluss nötig. Darin verpflichtet sich Lauingen unter anderem, bis Herbst 2022 einen Radverkehrsbeauftragten zu benennen, der zehn Stunden pro Woche arbeitet. Außerdem wird ein Konzept zur Radverkehrsförderung erarbeitet und - besonders wichtig - der Radverkehr künftig noch stärker bei Verkehrs- und Baumaßnahmen berücksichtigt. Der Stadtrat beabsichtigt, jährlich 150.000 Euro als eigenes Radverkehrs-Budget bereitzustellen. Geplant ist auch ein Runder Tisch aus fünf Stadtratsmitgliedern, Bürgerinnen und Bürgern, Mitarbeitenden des Bauamts und anderen Fachstellen, der quasi als Ideenschmiede dient. Außerdem wird es eine Verkehrszählung und eine Bürgerbefragung geben.

Ziel ist in Lauingen ein harmonisches Miteinander von Radfahrern und Autos

Es geht also um die Mobilität der Zukunft. Das Fahrrad werde im Alltag immer wichtiger, verursache keine CO 2 -Emissionen, benötige kaum Stellflächen und fördere die Gesundheit. Und es passt zum Lauinger Motto der "Wohn- und Wohlfühlstadt". Denn dazu gehöre auch, dass man manche Strecken mit dem Rad zurücklegt - und das möglichst sicher und bequem. Ziel ist laut Stadt, dass das "Miteinander von motorisiertem und nicht motorisiertem Verkehr harmonischer" ablaufe. Laut Bürgermeisterin Müller geht es bei dem Projekt nicht nur um die vielen Radtouristen, die Lauingen jedes Jahr besuchen. Der Fokus liegt auf dem Alltagsradverkehr. Das Programm sieht nicht nur neue Radwege vor, sondern ein ganzheitliches Konzept, mehr Stellplätze und und und... Vieles davon soll bis 2026 erledigt sein.

Die Stadtratsmitglieder stimmen dem Grundsatzbeschluss am Dienstagabend geschlossen zu. Markus Hoffmann (CSU) nennt das Thema "absolut wichtig", erinnert aber auch daran, dass man auf die Stabilisierungshilfe achten müsse. Darin werden viele freiwillige Leistungen kritisch beäugt, um die finanzielle Lage der Stadt zu verbessern. Rolf Brenndörfer (Grüne) wirft wiederum ein, dass man bestimmte Themen, wie etwa teilweise unklare Beschilderung, schon jetzt angehen solle.

Lauingen soll sich um flächendeckendes Tempo 30 bemühen

Eine allgemeine Tempo-30-Regelung in der ganzen Stadt schlägt wiederum Engelbert Kigele (Grüne) vor. Seine Idee: Lauingen könne die Verkehrswende direkt angehen, in dem man sich der Tempo-30-Initiative der Agora Verkehrswende anschließt. Darin fordern Stand April 2022 134 Städte in Deutschland, darunter Augsburg, Ulm, Senden und Mering, die Möglichkeit, flächendeckend und auch auf Hauptstraßen Tempo 30 anordnen zu können.

Lesen Sie dazu auch

Müller zufolge waren auch noch weitere Radwege geplant: Richtung Haunsheim, Richtung Schabringen und nach Weisingen. Die Stadt hat sich bei der Staatsregierung deshalb um eine Förderung beworben. Aber: "Alle drei wurden abgelehnt", sagt die Bürgermeisterin knapp. Zum einen würden die Wege an Staats-, Bundes-, und Kreisstraßen entlangführen. Zum anderen waren die Wege der Staatsregierung "nicht innovativ genug". Innovation heißt hier nicht etwa, dass ein Photovoltaikdach über die Wege führt. Laut Müller sind damit etwa Fahrradbrücken gemeint. Die Stadt will sich in Zusammenarbeit mit den anderen betroffenen Kommunen jetzt um neue Lösungen und Fördertöpfe bemühen.