Lauingen: Zum Glück kam die Polizei nach der Weihnachtsfeier vorbei

Das war knapp. Gerade als ein junger Mann nach einer Weihnachtsfeier ins Auto steigen und losfahren wollte, kam die Polizei.

Ein 23-jähriger Mann war am Freitagabend auf einer Weihnachtsfeier gewesen. Am frühen Samstagmorgen kurz vor 2 Uhr wollte er in der Werner-von-Siemens-Straße in Lauingen in sein Auto steigen und losfahren.

Doch gerade da kam die Polizei vorbei - und führte bei dem Mann einen Atemalkoholtest durch. Der 23-Jährige hatte 2,2 Promille Alkohol im Blut. Wäre der 23-Jährige losgefahren, dann müsste er längere Zeit auf seinen Führerschein verzichten. So wurde ihm nur vorübergehend der Fahrzeugschlüssel abgenommen. (pol)





