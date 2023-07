Lauingen

vor 34 Min.

Lauinger Künstler Menz wird 85: Wenn Farben ein Gewicht bekommen

Plus Der Lauinger Künstler Paul Menz wird 85. Warum er mit Farbwalzen experimentiert und wieder Ostereier bemalt - und welche Rolle die Bukowina dabei spielt.

Von Hans Gusbeth Artikel anhören Shape

Im Kopf von J. Paul Menz brodelt es. Wie ein Schwamm saugt der Lauinger Maler und Grafiker unablässig Eindrücke auf und vermengt sie: ob es sich um australische oder afrikanische Kunst handelt oder neueste Ausgrabungen in Ägypten; oder – näher liegend - eine Ausstellung im Schloss Höchstädt über „Zeitgenössische Kunst der Bukowina 1991-2011“. Bukowina? Das ist der Landstrich, dessen nördlicher Teil noch zur Ukraine gehört, der südliche bereits zu Rumänien. Dieses „Buchenland“ ist eine der Gegenden im Europa der Regionen, mit der der Regierungsbezirk Schwaben seit 1997 eine Partnerschaft pflegt. Besonders Werke von jungen Künstlern aus Czernowitz, der Hauptstadt der Bukowina, haben es Menz angetan. Er zeigt den Höchstädter Ausstellungskatalog von damals – Arbeiten, die per Maler-Farbwalzen entstanden, eine Tradition in der Bukowina.

Aber Menz saugt nicht nur auf. In seinem Kopf mischt er die vielen Eindrücke wie seine Farben auf der Palette, er wägt ab, korrigiert, reduziert, ergänzt, gewichtet. Wenn er dann noch per Zufall zahlreiche alte Maler-Farbwalzen vor dem Recyclinghof retten kann, entsteht aus der brodelnden Ursuppe keine Kopfgeburt, sondern handwerklich-künstlerisch mit Acrylfarbe, altem Handwerkszeug, Schlagmetall etwas Neues: Kunst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen