Ungewöhnliches auf dem Kulturmarkt: Eine Kirche aus Schnupftabakdosen

Plus Der Lauinger Kulturmarkt zeigt im Quartiersbüro Soziale Stadt die Arbeiten von Hobby-Künstlern. Einer hat für seine Werke ungewöhnliches Material recycelt.

Die Hobby- und Sammlerausstellung des Vereins Lauinger Kulturmarkt findet heuer in der Geiselinastraße 12 statt – deutlich abgespeckt im Quartiersbüro der Sozialen Stadt Lauingen. Auch wenn der Platz für die Aussteller hier begrenzt ist – Hermann Weinmann sieht den Sinn der Schau sowieso nicht darin, möglichst viel zu verkaufen. „Ich möchte mit meinem Hobby die Leute dazu motivieren, sich in ihrer Freizeit kreativ zu beschäftigen.“ Das muss weder teuer noch aufwendig sein. Im Gegenteil: Weinmanns Holz- und Intarsienarbeiten sind kunstvoll aus Abfallholz gesägt und gefräst, das ihm Lauinger Betriebe zur Verfügung gestellt haben – inklusive Tipps und Tricks zur Verarbeitung.