Interview

vor 34 Min.

Lauinger Moschee-Sprecher: "Wir platzen aus allen Nähten"

Plus Der Moschee-Verein lädt am Wochenende zum Sommerfest. Stellvertretender Vorsitzender Sami Bisgin über türkische Spezialitäten, Erdogan und einen Moschee-Anbau.

Von Philipp Nazareth

Ihr Sommerfest ist seit 2007 eine feste Größe im Kalender der Moschee-Gemeinde. Was ist in diesem Jahr geboten?



Sami Bisgin: Wir wollen mit dem Sommerfest die türkisch-islamische Kultur in Form von Essen, Tanzvorführungen und Moscheeführungen vorstellen. Neben dem klassischen Döner Kebap, den ja jeder kennt, werden wir zum Beispiel Köfte anbieten, das ist eine Art türkische Frikadellen. Eine andere Spezialität sind die sogenannten Gözleme. Das sind dünne Fladenbrote, die mit Spinat, Käse und Kartoffeln gefüllt sind - also vegetarisch. Und sonst natürlich Lamm vom Spieß, dazu türkischer Reis.

Wie viele Besucherinnen und Besucher erwarten Sie?



Bisgin: Wir rechnen mit mindestens 1500 Personen pro Tag. Tatsächlich sehen wir beim Sommerfest immer viele neue Gesichter, auch von außerhalb der Gemeinde. Die Leute kommen teilweise von Günzburg, Ulm oder Augsburg. Über die Corona-Zeit hatten wir natürlich kein Sommerfest veranstaltet und als wir im vergangenen Jahr zum ersten Mal wieder eingeladen haben, waren wir überrascht, wie groß der Zulauf war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen