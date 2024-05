Lauingen

12:40 Uhr

Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen soll wachsen und schöner werden

Plus Die Pläne für das neue Wohngebiet im Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen schreiten voran, kleiner als einst angeregt. Auch die Ortsmitte soll schöner werden.

Von Jonathan Mayer

Lange war es ruhig geworden um die Pläne für ein neues Wohngebiet im Lauinger Ortsteil Frauenriedhausen. Jetzt liegen neue Entwürfe vor. So viel vorab: Die Größe, von der vor zweieinhalb Jahren die Rede war, wird das Wohngebiet zunächst nicht haben. Doch es ist nicht der einzige Grund, warum sich das Erscheinungsbild des Dorfs in einigen Jahren deutlich wandeln könnte.

Bettina Steinbacher vom Augsburger Büro Opla stellte im Bauausschuss am Dienstag die aktuellen Pläne vor. Demnach soll das neue Wohngebiet "Im Kirchfeld" auf einer Wiese am gleichnamigen Weg hinter dem ehemaligen Schulhaus entstehen. Die ersten Pläne stammen aus dem Jahr 2021. Damals gab es vier Varianten, eine davon wurde weiter verfolgt und verkleinert. Zehn neue Gebäude zeigt der Plan, von Einfamilien- über Doppel- bis Mehrfamilienhäuser. Diese sind umgeben von einer neu zu bauenden Straße. Steinbacher erklärt die Ziele, spricht von einer "Anbindung an den Altort", einer "Bezugsachse zur Kirche", von "bezahlbarem Wohnraum" und einer "Fuß- und Radwegevernetzung". Die Diplom-Ingenieurin verspricht: "Der Charakter von Frauenriedhausen soll natürlich erhalten bleiben." Die Straße, die die Häuser umschließen wird, soll eine Erschließung eines weiteren Ackers für das Wohngebiet irgendwann in der Zukunft ermöglichen.

