Die Neue Baugenossenschaft Lauingen gibt es seit 75 Jahren. Warum die angedachten Neubaupläne (noch) nicht verwirklicht werden.

Im 75. Jubiläumsjahr fand jetzt die alljährliche Mitgliederversammlung der Neuen Baugenossenschaft Lauingen, eines der größten Wohnungsunternehmen des Landkreises Dillingen, im E-Park am Wasserturm statt. Der Aufsichtsratsvorsitzender Albert Kaiser begrüßte dazu zahlreiche Mitglieder, Mitarbeitende und Gäste. Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller hob die enorme gesellschaftliche Notwendigkeit einer (Bau-)Genossenschaft gerade in der aktuellen Situation hervor. Speziell die stets sozial verträglichen Mieten, die sich deutlich unter dem Schnitt des gesamten Landkreises bewegen, seien gerade in den gegenwärtigen schwierigen Zeiten im wahren Sinn des Wortes überlebensnotwendig. Somit sei die Neue Baugenossenschaft Lauingen ein leuchtendes Beispiel eines Vermieters für „jedermann“.

Nach den Berichten von Vorstand und Aufsichtsrat sowie dem Bericht der Prüfungsstelle erläuterte der geschäftsführende Vorstand Markus Hummel das Geschäftsjahr 2022. Wie auch schon in den vorangegangenen Jahren konnten wieder positive Zahlen verkündet werden. Speziell die seit Jahren äußerst niedrige Leerstandsquote (im Durchschnitt 2022 mit nur 0,46 Prozent) spiegelt laut Pressemitteilung die gute Arbeit der Verantwortlichen sowie auch die gute „Qualität“ der zur Vermietung stehenden Wohnungen der Genossenschaft wider. Der Vorstand der NBG sei sich sehr bewusst, wie viel mehr Nachfrage nach Wohnraum besteht und dass nicht alle Anfragen bedient werden können.

420.000 Euro werden investiert

Wegen der "exorbitanten Preisdynamik bei Baustoffen" und der vorhandenen Materialengpässe mussten die bereits angedachten Neubaupläne schon zu Beginn des abgelaufenen Geschäftsjahres zurückgestellt beziehungsweise aufgegeben werden. Es wurden aber trotzdem, wie Hummel informierte, mehr als 420.000 Euro in den derzeit bewirtschafteten Bestand (Fassaden, Wohnungs-Instandsetzungen), aber auch in die Schaffung von insgesamt 22 neuen Kfz-Stellplätzen investiert.

Für das neue Geschäftsjahr 2023 wurde erneut eine sehr konservative Jahres- und Wirtschaftsplanung in Abstimmung von Vorstand und Aufsichtsrat für die Genossenschaft aufgestellt, da noch immer nicht absehbar sei, in welchem Maß das von der Bundesregierung angestoßene Gebäudeenergiegesetz (Klimaschutz) umgesetzt werden müsse. Hierin sieht der Vorstand die in naher Zukunft wichtigsten Aufgaben und auch Investitionsverpflichtungen, wie Vorstand Markus Hoffmann in seinem Bericht erläuterte. Weiterhin sollen aber auch der reine „Bestandsschutz“ und die weitere Aufwertung der Wohnanlagen und Wohnungen oberste Priorität für die NBG im laufenden Jahr 2023 haben.

Markus Hoffmann wird als Vorstand wiedergewählt

Nach der einstimmigen Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat bestätigten die Mitglieder Markus Hoffmann in seinem Amt als Vorstand. Aufgrund der Änderungen im Genossenschaftsgesetz sowie weiterer gesetzlicher Änderungen war es notwendig geworden, die Satzung aus dem Jahr 2011 komplett zu überarbeiten. Hummel erläuterte, dass man sich bei der am Ende einstimmig beschlossenen Neufassung komplett an der Mustersatzung des Verbands bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) orientiert habe. Feriser Sener wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft bei der Neuen Baugenossenschaft Lauingen ausgezeichnet. Coelho Amaral, Anna Ewald, Kai Löschner sowie Waldemar Pauletz wurden für jeweils 25 Jahre treue Zugehörigkeit geehrt. (AZ, bv)

Info: Die Neue Baugenossenschaft Lauingen ist in der Geiselinastraße 20 zu finden. Telefonisch kann man sie unter 09072/2451 erreichen.