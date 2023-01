Nach der Corona-Pause: Der Skiball in Lauingen ist zurück

Plus Nach zwei Jahren Pause begeistert der Skiball in Lauingen die Gäste. Bei der Mitternachtsshow gibt es kein Halten mehr und dabei tanzen sogar die Vampire.

Die Band „... ohne Filter“ hatte noch keine fünf Takte gespielt, da war die Tanzfläche in der Lauinger Stadthalle bereits gefüllt. Ein Beginn, wie ihn sich die Übungsleiter der Abteilung Ski & Bike des TV Lauingen für ihren Skiball nicht besser erträumen hätten können. „Best of Musicals“ lautete das diesjährige Motto des Abends.