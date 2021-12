Nach Unfall in Lauingen macht Großfamilie Stress

Nach einem Auffahrunfall in Lauingen kommt es in der Nacht zu einem großen Familienauflauf. Die Polizei Dillingen brauchte sogar Verstärkung.

Eine 22-Jährige hat am Dienstagabend gegen 23.15 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Dillinger Straße angehalten, um ihre Beifahrerin aussteigen zulassen. Ein nachfolgender 35-jähriger Autofahrer hielt daraufhin hinter dem Auto der 22-Jährigen. Dies wiederum übersah ein heranfahrender 23-jähriger Pkw-Fahrer und prallte in das Heck des Autos des Mannes vor ihm.

Schaden nach Unfall in Lauingen beläuft sich auf 9000 Euro

Kurz darauf erschienen insgesamt acht Familienangehörige des 23-Jährigen und störten massiv die Unfallaufnahme, nachdem sich der 23-Jährige ungerecht behandelt fühlte. Dabei kam es auch zu Beleidigungen, so dass eine zweite Streifenbesatzung hinzugerufen werden musste. An den Unfallfahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 9000 Euro, so die Polizei. (pol)

