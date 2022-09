Lauingen

10:23 Uhr

Neues Restaurant: Bei seiner Oma in Syrien lernte Tarek Ajjan das Kochen

Plus Tarek Ajjan kocht in der ganzen arabischen Welt, auch in seiner Heimat Syrien. Dann kommen Krieg und Flucht. In Lauingen hat er sich nun einen Traum erfüllt.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Tarek Ajjan hat schon viele Küchen gesehen: in seiner Heimat Syrien, in Dubai, Jordanien, dem Libanon. In der ganzen arabischen Welt. Und darüber hinaus. "Ich habe viel Erfahrung sammeln können", resümiert der Mann, der seit sechs Jahren in Deutschland lebt. Seit Anfang September kocht er nun in Lauingen in einem neuen arabischen Restaurant, dem einzigen im Landkreis. Und er hat sich schon die nächsten Ziele gesetzt.

