Polizei sucht nach Sachbeschädigungen in Lauingen Zeugen

Ein Unbekannter machte sich in Lauingen an einem Briefkasten zu schaffen, außerdem wurde an einem Auto ein Außenspiegel abgerissen.

Ein bisher Unbekannter machte sich am Samstag gegen 20.20 Uhr in der Geiselinastraße in Lauingen an einem Briefkasten zu schaffen. Er warf Papiermüll sowie zwei angezündete Streichhölzer in den Briefkasten. Glücklicherweise fing das Papier nach Angaben der Polizei nicht Feuer, sodass es nur zu kurzzeitigem Rauchgeruch kam. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter Telefon 09071/560 melden.

Ebenfalls Zeugen sucht die Polizei nach einem Vorfall, der sich zwischen dem 24. und dem 25. März in Lauingen ereignet hat. Ein Unbekannter riss den Außenspiegel eines in der Klemensstraße geparkten Autos ab. Die Polizei ermittelt aufgrund von Sachbeschädigung. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 1000 Euro an. (AZ)