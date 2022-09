Lauingen

12:00 Uhr

Prozess: Polizist greift Kiffer auf – und der attackiert ihn

Ein Joint sorgte an der Donau bei Lauingen für einen Streit zwischen jungen Männern und einem Polizeibeamten in Zivil.

Zwei Freunde wollen an der Donau bei Lauingen "chillen" und rauchen einen Joint. Dann radelt ein Polizeibeamter in Zivil vorbei – und die Situation eskaliert.

Von Jonathan Mayer

Zwei Freunde, eine Gitarre, ein Sonnenuntergang an der Donau – und ein Joint. Was sich zwei junge Lauinger vergangenes Jahr erlaubt haben, sollte ein entspannter Abend werden. Doch dann kam ein Radfahrer vorbei, und die Situation eskalierte. Denn der war nicht einfach nur mit dem Fahrrad unterwegs, sondern auch Polizeibeamter. Und er schritt ein. Was danach passierte, war jetzt Thema vor dem Dillinger Amtsgericht.

