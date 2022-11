Radfahrer stürzt in Lauingen und verletzt sich

Der Mann musste eine Gefahrenbremsung einleiten. Warum nun auch die Polizei ermittelt.

Eine 67-jährige Autofahrerin ist am Dienstag gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug die Herzog-Georg-Straße in Lauingen in Fahrtrichtung Gundelfingen unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Riedhauser Straße wollte die Frau nach rechts abbiegen, wobei sie einen 63-jährigen Mann aus Burgau übersah, welcher mit seinem Fahrrad in gleicher Richtung unterwegs war und geradeaus weiterfahren wollte.

150 Euro Schaden am Rad

Der Radfahrer führte eine Gefahrenbremsung durch, welche zum Sturz führte. Einen direkten Kontakt zwischen den Fahrzeugen gab es nicht. Der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Dillingen gebracht. Am Fahrrad entstand leichter Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Gegen die Autofahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall eingeleitet. (AZ)