Schon wieder Zusammenstoß an unfallträchtiger Lauinger Kreuzung

Im unfallträchtigen Kreuzungsbereich der Max-Eyth-Straße/Wittislinger Straße in Lauingen sind am Montag erneut zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 14 Uhr hatt ein 75-Jähriger mit seinem Pkw die Max-Eyth-Straße in westliche Fahrtrichtung befahren. An der Kreuzung zur Wittislinger Straße hielt er laut Polizeibericht zunächst am dortigen Stoppschild. Anschließend tastete er sich in die Kreuzung hinein und fuhrdann los, als er dachte, die Straße wäre frei.

Dabei übersah er nach Angaben der Polizei einen auf der Wittislinger Straße in südliche Richtung fahrenden Wagen eines 53-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die beiden Beteiligten blieben dabei unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Euro-Bereich. Der 75-Jährige muss nun mit einem Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung rechnen. (AZ)