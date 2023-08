Lauingen

11:30 Uhr

So geht es mit dem Lauinger Bahnhof und Wittelsbacherplatz weiter

Der Bahnhof in Lauingen soll barrierefrei ausgebaut werden. Bürgermeisterin Katja Müller hat im Stadtrat die ersten Pläne vorgestellt.

Plus Damit der Bahnsteig von allen Seiten barrierefrei wird, will die Stadt einen Durchstich. Am Wittelsbacherplatz könnte sich die Parksituation entspannen.

Zwei Aufzüge, eine neue Treppe und eine behindertengerechte Rampe: Seit Dienstagabend ist bekannt, wie der neue Bahnhof in Lauingen in Zukunft aussehen könnte. Bürgermeisterin Katja Müller ( CSU) stellt bei einer Stadtratssitzung die aktuellen Pläne vor. Nach derzeitigem Stand soll es in Lauingen künftig eine durchgängige Unterführung geben, sodass die Gleise dann auch vom Industriegebiet aus barrierefrei erreichbar sind.

Im Moment befindet sich das Projekt noch in der Planungsphase, wie die Bürgermeisterin erklärt. Seit Mai ist bekannt, dass die Bahn den Bahnhof in Lauingen bis 2027 behindertengerecht ausbauen will. Derzeit laufen die Bauarbeiten für einen Umbau des Höchstädter Bahnhofs, auf der Strecke zwischen Blindheim und Dillingen fahren in den Sommerferien Ersatzbusse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

