So soll die Lauinger Fasnet nicht komplett ausfallen

Plus Die Lauinger Hexen ziehen mit dem Goggomobil durch die Stadt. Eine Aktion soll zudem Lächeln schenken und Geld für den guten Zweck bringen.

Wieder einmal gibt es dieses Jahr keine Fasnet. Für die Lauinger Hexen besonders schade, schließlich hätten am 8. Januar beim Narrensprung wieder Hästräger aus der ganzen Region durch die Straßen ziehen sollen. Doch ganz ohne den Umzug ging es natürlich auch dieses Jahr nicht. Die Hexen sind die Route standesgemäß im roten Goggomobil der Zugleitung abgefahren. Das kleine Auto gehört Markus Hoffmann, der seit Jahren die Zugleitung beim Narrensprung übernimmt. Um schnell von A nach B zu kommen, hat er vor einiger Zeit sein Auto zum Zugleitungs-Fahrzeug gemacht. Doch das ist nicht alles.