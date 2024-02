Städtepartnerschaft: Lauinger fahren nach Segré

Im Mai fährt ein Bus von Lauingen nach Segré-en-Anjou-Bleu in Frankreich. Was auf dem Plan steht.

Nach langer Corona-Pause besuchten im Mai des vergangenen Jahres wieder Bürgerinnen und Bürger aus der französischen Partnerstadt Segré-en-Anjou-Bleu ihre Freunde in Lauingen. Während dieser Begegnung hatten auch die beiden Bürgermeisterinnen Madame Geneviève Coquereau und Katja Müller endlich Gelegenheit, einander persönlich kennenzulernen. Für 8. bis 12. Mai diesen Jahres ist nun die nächste Begegnung zwischen den Freunden der seit über 35 Jahren bestehenden Städtepartnerschaft geplant.

Die Anfahrt mit einem Reisebus ist für Mittwoch, 8. Mai, morgens ab Lauingen geplant. Nach der Ankunft in den Abendstunden desselben Tages ist am darauffolgenden Donnerstag (Christi-Himmelfahrt) Zeit zur freien Verfügung in den Gastfamilien vorgesehen.

Während der weiteren Tage des Besuchs in Segré werden Ausflüge auf dem Programm stehen. So zum Beispiel zur pittoresken Hafenstadt Guérande an der Atlantikküste mit ihrer mittelalterlichen Architektur, gelegen zwischen malerischen Landschaften und den Salinen, in denen schon früh das „weiße Gold“ gewonnen wurde. Im Zuge dieser Fahrt ist auch eine Besichtigung der imposanten Schiffswerften von Saint-Nazaire geplant, wo ganze Kreuzfahrtschiffe zusammengeschweißt werden. Die Chantiers de l’Atlantique stellen einen bedeutenden Wirtschaftsfaktor und gleichzeitig eine besondere Sehenswürdigkeit der Region dar.

Die Rückfahrt nach Lauingen wird schließlich am Sonntag, 12. Mai, morgens angetreten. Der Partnerschaftsverein Lauingen stellt derzeit die organisatorischen Eckpunkte der Reise zusammen. Falls Interesse an einer Teilnahme besteht, wird der Verein gerne Kontakt zu den Organisatoren in Segré aufnehmen und versuchen eine Gastfamilie für die Unterkunft während des Besuchs zu finden. Das teilt die Stadt Lauingen mit. (AZ)