Theater des Spassclub Lauingen: von Kochlöffeln, Kräutertee und Kegelkugeln

Plus Mit "Ein Kochlöffel zum Verlieben" bringt der Spassclub Lauingen ein Stück auf die Bühne, das für einige Lacher sorgt - und schafft damit ein gelungenes Comeback.

Als sich der Vorhang nach beinahe drei Jahren in der Auwaldgastätte Lauingen öffnet, leuchten die Bühnenscheinwerfer auf ein Bühnenbild, das erahnen lässt, welch theatralisches Feuerwerk an diesem Premierenabend von der Theatergruppe des Spassclub Lauingen entfacht wird. Erwartungsfroh, wie das volle Haus sind auch die Laienschauspielerinnen und -schauspieler, denen bereits nach kurzer Zeit vom Publikum ihre Nervosität genommen wird. Gewohnt routiniert agiert das Ensemble mit Charme, Tempo und Spielwitz im gleißenden Scheinwerferlicht der ansprechenden Kulissen und die Premierenbesucher und -besucherinnen lassen sich nicht lange auffordern, beim Spiel der Bühnenakteure mitzuwirken.