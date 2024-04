Traktorhersteller Same Deutz-Fahr in Lauingen hat neuen Geschäftsführer

Matthias Augenstein ist raus, Alessandro Sapio rückt nach. Aus dem Führungstrio des Unternehmens mit Sitz in Lauingen wird ein Duo.

In der Führungsriege von Same Deutz-Fahr Deutschland gibt es personelle Veränderungen: Wie das Unternehmen vergangene Woche bekannt gab, kam es zum 5. März zu einer Änderung in der Geschäftsführung des Traktorenherstellers. Ausgeschieden ist der bisherige Sprecher der Geschäftsführung Matthias Augenstein. Als Nachfolger in der Funktion des Sprechers wurde Alessandro Sapio berufen, der bisher neben Vincenzo Cetani und Matthias Augenstein im dreiköpfigen Geschäftsführungsgremium als Chief Operating Officer (COO) vertreten war.

Herr Sapio hat diese Funktion vor zwei Jahren angetreten und verantwortet seither die Bereiche Produktion, Forschung und Entwicklung, Fertigungstechnik, Instandhaltung und Logistik im deutschen Stammsitz von Deutz-Fahr in Lauingen. Zuvor habe Sapio laut Pressemitteilung in den vergangenen 20 Jahren viel Erfahrung in verantwortungsvollen Positionen in den Bereichen Service, Qualitätsmanagement und Produktionsoptimierung gesammelt. Dabei war er bei namhaften Unternehmen wie Accenture, Iveco und Hyundai Motor Europe in verschiedenen Ländern in verantwortungsvollen Positionen tätig. (AZ)