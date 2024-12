Unbekannter klaut in Lauingen Tasche aus Auto

In Lauingen entwendete am Donnerstag zwischen 13.45 und 13.50 Uhr ein bisher unbekannter Dieb auf einem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Dillinger Straße aus einem geparkten VW Golf eine schwarze Handtasche mit goldenem Reißverschluss. In der Tasche befand sich nach Polizeiangaben ein Mobiltelefon und ein Schlüsselbund. Der Beuteschaden beziffert die Polizei mit etwa 600 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Handtasche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis