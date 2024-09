Urkunden und Rosen für die Teilnehmer der Klaviertage

Beim Abschlusskonzert der Lauinger Klaviertage im Rathaussaal zeigten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was in den Räumen des Albertus-Gymnasiums geleistet wurde. Klavierpädagogin Birgit Nerdinger hatte die Interessierten an drei Tagen instruiert, wie diese ihre technischen Fertigkeiten verbessern könnten. In gleichem Maße galt es, das vorzutragende Werk stilistisch sauber zu interpretieren. Das Hörergebnis konnte sich sehen lassen, denn die auftretenden Pianistinnen und Pianisten hatten durchaus bemerkenswerte Stücke bekannter Komponisten ausgewählt und diese ansprechend gemeistert. Dabei waren Sonaten von Domenico Scarlatti, von Wolfgang Amadeus Mozart und dessen d-Moll Fantasie, der zweite Satz aus der „Pathetique“ von Ludwig van Beethoven, die Nocturne in b-Moll von Frédéric Chopin, eine „Valse“ von Francis Poulenc und „Trois préludes fragiles“ von Arthur Lourié. Birgit Nerdinger honorierte das Auftreten mit einer Urkunde und Rosen und dankte den Verantwortlichen von Stadt Lauingen, dem Albertus-Gymnasiums und des Kulturmarkts für die große Unterstützung.

Gernot Walter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis