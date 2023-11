Lauingen

Verein mit bewegter Geschichte: Lauinger Leonhardiverein feiert 75-Jähriges

Auf der Reitanlage in Lauingen trifft man noch immer Reiter an, auch wenn es die Turniere nicht mehr gibt. Im Bild: Josef Schnitzler mit Teresa Dannemann-Pechler und ihrem Pferd.

Plus Der Leonhardiritt ist seit über 90 Jahren aus Lauingen nicht wegzudenken. Vorsitzender Schnitzler blickt auf Höhen und Tiefen der vergangenen Jahrzehnte zurück.

Die goldene Zeit des Leonhardi- Reit- und Fahrvereins, das war die Zeit der großen Turniere. Der langjährige Vorsitzende Josef Schnitzler und seine Frau Angelika schwärmen noch heute von damals: Der Springreiter Philipp Weishaupt, mehrfacher Deutscher Meister und Silbermedaillen-Gewinner bei der Europameisterschaft, ritt hier. Die Flachrennen waren wahre Zuschauermagneten, das Rahmenprogramm sprach für sich und dann noch das Essen! "Da sind Leute von Lauingen rausgekommen wie bei einer Völkerwanderung", erzählt Schnitzler stolz. 31 Jahre lang ging das so, bis 2011 Schluss war. Parallel fand jedes Jahr auch der Leonhardiritt statt, so wie am kommenden Wochenende. Und diesmal sind die Umstände besonders: Denn der Verein wird 75 Jahre alt.

Am 13. November 1948 gründete sich der Leonhardiverein, der damals aus dem Leonhardiritt selbst entstanden ist. Den gibt es in Lauingen seit 1929 und fand mit wenigen Ausnahmen seitdem jedes Jahr statt. 1949 fand dann in der Ludwigsau das erste Reitturnier statt. Schnitzler berichtet aus der Vereinschronik: Damals habe bei der Dillinger Gewerbeschau ein Ochsenrennen stattgefunden. Daraufhin hätten die Lauinger beschlossen, sie machen ein Pferdeturnier. Gewonnen hat damals übrigens das Pferd Lotte. Das Turnier wurde schnell beliebt. 14 Jahre lang fand es in den Disziplinen Springreiten und Dressur statt. Damals war Schnitzler noch ein Kind, sein Vater war im Verein aktiv. Doch 1963 war erstmals Schluss. Die Stadt entzog dem Verein die Ausfallbürgschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

