Vielfältige Kunstwerke von Schülerinnen des Albertus-Gymnasiums ausgestellt

„Alles nur ein Spiel“ – unter diesem Titel fand am 8. Januar die Vernissage des W-Seminars Kunst in der Aula des Albertus-Gymnasiums statt. Zahlreiche Besucher konnten einen beeindruckenden Einblick in die künstlerische Vielfalt der ausgestellten Werke erhalten. Die Schülerinnen erläuterten dem Publikum ihre künstlerischen Positionen und standen für Fragen zur Verfügung, aus denen sich intensive Gespräche ergaben. Das Spektrum der entstandenen Arbeiten ist umfassend, es sind großformatige Malereien, fotorealistische Zeichnungen, Collagen, Videokunst und Objekte zu sehen. Die Ausstellung kann noch bis 24. Januar in der Aula des Albertus-Gymnasiums (Brüderstraße 10) besichtigt werden.

