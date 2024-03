Lauingen

09:28 Uhr

Wann kommt der V-Baumarkt nach Lauingen?

So könnte der V-Baumarkt in Lauingen aussehen, wenn er einmal fertig ist.

Plus Lange war es ruhig um den geplanten Baumarkt. Jetzt informiert der Investor zum Stand der Dinge und nennt einen Zeitplan. Es wird wohl länger dauern als gedacht.

Von Jonathan Mayer

Was die Georg Jos. Kaes GmbH im Osten von Lauingen vorhat, dürfte das Stadtbild prägen. Auf 8600 Quadratmetern Verkaufsfläche sollen in Zukunft Baustoffe und Gartenartikel verkauft werden, auch bestimmte Dienstleistungen werden angeboten, wie etwa der Verleih von Bautrocknern oder das Anfertigen von Holzschnitten. Die Äcker zwischen Mausfall-Kreisverkehr und Gewerbegebiet verschwinden, entstehen wird ein großer V-Baumarkt mit Parkflächen. So lautet der Plan. In den vergangenen Monaten wurde es ruhiger um das Projekt. Was ist also der aktuelle Stand?

Wie viel Fläche wird für den V-Baumarkt in Lauingen versiegelt?

Michael Stöckle, Geschäftsführer der Georg Jos. Kaes GmbH, die hinter Marken wie V-Markt und V-Baumarkt steht, erklärt auf Nachfrage: "Wir sind mitten in den Planungen zu Gebäude und Parkplatz. Die Stadt Lauingen stellt derzeit einen rechtsgültigen Bebauungsplan auf." Im Rahmen dieses Verfahrens würden alle Fragen und Hinweise der Träger öffentlicher Belange abgearbeitet. "Dies nimmt noch etwas Zeit in Anspruch." Parallel laufen laut Stöckle weitere Genehmigungsverfahren für das Gebäude, den Parkplatz sowie die nötigen ökologischen Ausgleichsmaßnahmen. Auf dem Dach des Baumarkts ist eine Photovoltaikanlage geplant, außerdem sollen Teile des Dachs begrünt werden.

