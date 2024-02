Warum am Auwaldsee in Lauingen so viele Bäume gefällt wurden

Die Fällaktion am Auwaldsee löste bei vielen Waldbesuchern Kritik aus. Nun erklärt das Amt für Landwirtschaft und Forsten die Gründe.

Ein Knacken, dann ein dumpfes Krachen und schon liegen 3000 Kilogramm Holz auf dem Boden, noch bevor der Waldbesucher oder die -besucherin die Geräusche und die Richtung, aus der sie kommen, einordnen kann. Wieder einmal ist eine mächtige Esche einfach umgekippt. Ein unscheinbarer Pilz hat sie befallen, sie kränkelt und stirbt ab. Meist sind die betroffenen Eschen innen faulig und ausgehöhlt, von außen sieht man es den Bäumen nicht an. In Waldbereichen mit großen Eschenbeständen wie am Lauinger Auwaldsee müssen die Förster deshalb immer öfter eine schwierige Entscheidung treffen: Die Eschen fällen oder das betroffene Waldgebiet zur Sicherheit der Besucherinnen und Besucher sperren?

„Unter dem Aspekt der Sicherheit war das Fällen der Eschen am Auwaldsee unumgänglich“, sagt Martin Braun, stellvertretender Leiter des Bereichs Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen in einer Pressemitteilung. Das Amt reagiert damit auf mehrere Beiträge von Leserinnen und Lesern unserer Zeitung, die die Holzentnahme in diesem Umfang infrage gestellt haben. Nicht nur das Umkippen, sondern auch das Herabfallen von Ästen aus stark geschädigten Baumkronen stelle eine große Gefahr dar, sagt Braun. Eine Stabilität der kranken Eschen ist aufgrund der abgestorbenen Wurzeln nicht mehr gegeben. „Irgendwann kippt der ganze Baum dann einfach um.“ Und genau das passierte am Auwaldsee in letzter Zeit häufig.

Das Ausmaß der Schäden lässt sich von außen oft nicht erkennen

Von außen ist den vom Eschentriebsterben betroffenen Stämmen oft wenig anzusehen, aber durch die Wurzelfäule können sie unvermittelt umkippen. Foto: Michael Ammich, AELF

Die Förster beurteilen die Gefährdungslage, insbesondere nach dem Ausmaß der Schädigung der Kronen, am Stammfuß und Wurzelhals der Eschen. Gerade die letzteren Symptome lassen sich jedoch bei älteren Eschen mit einer dicken Rinde nur schwer erkennen. Vor allem bei einer starken Schädigung der Baumkronen, wenn abgestorbene, dicke Äste auftreten, ist das Fällen des Baums meist unumgänglich, heißt es in der Mitteilung.

Nicht anders stellte sich die Gefährdungslage am Auwaldsee bei Lauingen dar, so das AELF. Wer auf die Kronen der Eschen blickte, sah oft nur noch dickere und dünnere abgestorbene Äste, häufig waren ganze Eschen umgestürzt. „Das Risiko, solche Bäume stehenzulassen, wäre nicht vertretbar“, sagt Braun. „Andernfalls hätten wir den Wald am Auwaldsee zur Sicherheit der Besucher sperren müssen.“

Mit einem Raubbau am Wald habe die Fällaktion am Auwaldsee nichts zu tun

Die befallenen Eschen werden von dem Schadpilz innen regelrecht zerfressen, sodass nur ein hohler Stamm zurückbleibt. Foto: Michael Ammich, AELF

Das Fällen der kranken Eschen erfolgte maschinell - „aus Arbeitssicherheitsgründen“, wie Braun erklärt. „Der Maschinenführer ist durch die Sicherheitskabine vor herabfallenden Ästen geschützt.“ Die händische Fällung mit der Motorsäge ist wegen der schon bei leichten Erschütterungen herabfallenden dürren Äste für die darunter arbeitenden Waldfacharbeiter zu gefährlich.

Mit einem Raubbau am Wald und dem Wunsch nach möglichst viel Holz, wie teilweise unterstellt wurde, habe die umfangreiche Fällaktion am Auwaldsee nichts zu tun, versichert Braun. Im Gegenteil: Mit dem Eschentriebsterben gehe bei der Vermarktung des befallenen Holzes meist ein erheblicher Wertverlust für den Waldbesitzer einher. (AZ)