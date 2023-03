Wer hat die Stoßstange geklaut?

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen für einen Diebstahl.

In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, 2.30 Uhr, wurde von einem in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen geparkten blauen Lkw eine schwarze Stoßstange abmontiert und entwendet. Der Wert der Stoßstange wird mit rund 1000 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)