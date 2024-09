Ein Lauterbacher fährt mit seinem Klapprad zur WM – seine Begeisterung steckt an

Die Inspiration? Hans Häußler erinnert sich, wie wenn es heute gewesen wäre. Ende Juni 2018 läuft der Fernseher, als er abends von der Arbeit nach Hause kommt. Ein Kurzbericht in der Abendschau des Bayerischen Fernsehens berichtet über die Klapprad-WM in Pfronten. Am Ende des Berichts sagt er zu seiner Frau: „Da mach ich mit.“ Ohne zu wissen, was auf ihn zukommt. Ohne je auf einem Klapprad gesessen zu haben, von wegen eines zu besitzen. Seitdem ist er ein leidenschaftlicher Klappradfahrer, hat schon viele damit angesteckt und fährt jetzt erneut zur Klapprad-Weltmeisterschaft.

