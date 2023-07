ARGE Donaumoos veranstaltet Tagung „Moorschutz praktisch"

Moore, wie das Donaumoos, bieten in der Klimakrise eine Chance. Um verschiedene Aspekte soll es bei der Veranstaltung der ARGE Donaumoos gehen. Eine Anmeldung ist bis 14. Juli möglich.

Die Klimaziele lassen sich nach Fachmeinung nur erreichen, wenn an allen möglichen Stellschrauben gedreht wird. Dabei müssen gesellschaftliche Ziele wie Natur- und Artenschutz, Energiegewinnung und Sicherstellung der Nahrungsversorgung berücksichtigt werden. Die Vorträge und Diskussionen auf der von der ARGE Donaumoos ausgerichteten Tagung „Moorschutz praktisch - Moorschutz, Klimaschutz, Artenschutz und Landwirtschaft“ von Donnerstag, 20. Juli, bis Samstag, 22. Juli, im Leipheimer Zehntstadel sollen dazu beitragen. Der inhaltliche Bogen spannt sich von der Artenvielfalt naturnaher Moore über die Anforderungen der Landbewirtschaftung in nassen Mooren bis zur Verwertung der Rohstoffe zu neuen Produkten.

Experten sprechen bei „Moorschutz praktisch" über Chancen in Klimakrise

Am ersten Tag liegt der Fokus – auch als Einstieg in ein neues „EFRE-Projekt“ im Schwäbischen Donaumoos auf Klimaschutz und Biodiversität in den Mooren, auf Wiesen und Weiden. Dazu gibt es Vorträge von Wolfram Güthler und Dr. Peter Boye vom Umweltministerium sowie Prof. Dr. Matthias Drösler von der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Dr. Alois Kapfer von Naturnahe Weidelandschaften, Dr. Jörn Buse vom Nationalpark Schwarzwald und Prof. Dr. Johannes Steidle von der Uni Hohenheim gehen auf Fragen zur Vegetation und Mahd, sowie zur wichtigen Rolle von Beweidungein. Dr. Martin Flade, der Leiter des Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, entführt uns in die spezielle Vogelwelt naturnaher Niedermoore. Anton Burnhauser stellt - sich und uns – Fragen, warum es im Moorschutz nicht schneller vorangeht.

Am Abend folgen ab 18.45 Uhr zwei öffentliche Vorträge: Dr. Ulrich Mäck, der Geschäftsführer der ARGE Donaumoos fasst drei Jahrzehnte Moorschutz-Arbeit im Moos vor unserer Haustüre zusammen. Der Hauptredner des Abends, Moorforscher Prof. Dr. Michael Succow aus Greifswald erläutert die Bedeutung der Moore Bayerns.

Viele Vorträge über Moorschutz bei der Tagung der ARGE Donaumoos

Der zweite Tag steht ganz im Zeichen der Landwirtschaft, der naturschonenden Nutzung der Moorflächen und der Entwicklung von klimaschonenden Produkten aus Moormaterialien. Dieses sind Produkte aus Pflanzen, die in einem nassen Moor angebaut und geerntet werden. Um 8.30 werden die Ergebnisse der Projekte MooRuse und MoorBewi vorgestellt. Hierzu werden die Versuchsflächen in Riedhausen besucht und es wird voraussichtlich eine Ernte mit den passenden Maschinen vorgeführt. Hubert Bittlmayer vom Landwirtschaftsministerium gibt Details zum Klimaschutz durch Moorbodenschutz. Dr. Annette Freibauer, die Vizepräsidentin der LFL, wird erfolgreiche Lösungen für eine moorverträgliche Bewirtschaftung aufzeigen. Gedanken zum Übergang von der Möglichkeit zur Notwendigkeit macht sich Carla Schweizer von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Im Anschluss werden erste Prototypen und Verwertungsideen von Paludikultur-Erntegut von den jeweiligen Firmen gezeigt.

Auf einer Podiumsdiskussion zum Thema „Moorschutz praktisch – woran haperts?“ wird BR-Moderatorin Janina Nottensteinermti den den Teilnehmenden H. Bittlmayer (StMELF), W. Güthler (StMUV), Prof. Joosten (GMC), Stefan Köhler (Umweltpräsident des BBV), Prof. Succow (Succow Stiftung) und Prof. Dr. Hubert Weiger (Ehrenpräsident des BN) über Moorschutz reden. Am Abend gibt es einen weiteren öffentlichen Abendvortrag, dieses Mal von Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joosten, einem weltweit bekannten Moorforscher ab 19.30 Uhr zum Thema: „Erfolgreicher Moorschutz ohne Moore – undenkbar“. Die Tagung endet am 22. Juni mit einer Exkursion in das Schwäbische Donaumoos.

Lesen Sie dazu auch

ARGE Donaumoos Tagung „Moorschutz praktisch" von 20. bis 22. Juli

Eine Anmeldung zur Tagung ist aufgrund der begrenzten Teilnehmerkapazität im Zehntstadel bis zum 14. Juli 2023 erforderlich. Die öffentlichen Abendvorträge sind im Rahmen unserer Reihe „RespektiveNatur“ kostenlos und es ist dafür keine Anmeldung notwendig. Alle weiteren Informationen zur Anmeldung, den Tagungsbeiträgen und das ausführliche Programm erhalten Sie auf www.arge-donaumoos.de, unter 08221/7441 oder sekretariat@arge-donaumoos.de. (AZ)