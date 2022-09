Der Lauinger Rathausplatz strahlt und spart dabei Energie

Die Lichtershow bildet den Abschluss des Lauinger Kunstsommers. Viele stellten sich im Vorfeld die Frage, ob diese trotz des Aufrufs zum Energiesparen noch vertretbar ist.

Grüne, blaue, lila Kreise und Bilder bewegen sich auf dem Schimmelturm, die Albertus-Magnus-Statue erstrahlt in blauem Licht, das Rathaus wird zur Leinwand, auf der auch mal Funken sprühen und viele weitere bewegte Bilder zu sehen sind: So vielfältig und bunt zeigt sich Lauingen in der Lichtershow, dem Abschluss des Lauinger Kunstsommers auf dem autofreien Rathausplatz. Doch für diesen Energieverbrauch gab es im Vorfeld einige Kritik.

Ulla Seeßle vom Quartiersbüro Lauingen kann diese Kritik nachvollziehen: "Es war schwierig, sich zu entscheiden, das doch zu machen." Aber auch im Alltag wird viel Strom verbraucht, etwa beim Handy oder im Supermarkt. Außerdem haben die Veranstalterinnen und Veranstalter sich frühzeitig mit dem Technikteam zusammengesetzt und über stromsparende Maßnahmen beraten. Die Lösung waren energiesparende LED-Lichter, die bis auf den Beamer überall zur Beleuchtung benutzt wurden. Sicherheitshalber haben sie den Stromverbrauch sogar nachgerechnet: "Für die vier Stunden brauchen wir 20 Kilowattstunden Strom." Eine weitere Rechnung zeigt, dass damit sogar Energie gespart wird: Ein Mensch verbraucht pro Tag etwa 20 Kilowattstunden Strom, dies wurde auf den Stundenverbrauch pro Stunde heruntergerechnet. Dieser Stundenverbrauch wurde auf 500 Menschen und deren Verbrauch innerhalb von vier Stunden übertragen, um einen Vergleich zu der benötigten Energie für den Abend zu haben. Das Ergebnis: Circa 333,33 Kilowattstunden würden etwa benötigt werden., wenn 500 Menschen statt am Rathausplatz zu Hause wären. "Wir verbrauchen also sogar 16-mal weniger Strom, wenn heute 500 Menschen kommen", zieht Seeßle ein Fazit aus dieser Rechnung.





Der Schimmelturm war in wechselnde, sich bewegende Lichter getaucht. Foto: Silva Metschl

Soziale Energie tanken

Etwas anderes habe ebenfalls eine Rolle gespielt, führt Seeßle weiter aus: "Wenn wir die Zeit hier nicht haben, fehlt uns soziale Energie." Viele würden alleine daheim sein, es gäbe keinen netten Austausch. Tatsächlich bilden sich, obwohl aufgrund des Wetters weniger Menschen vor Ort sind als erwartet, immer wieder neue Menschengruppen, die Themen sind vielfältig, oft ist ein Lachen zu hören. Auch Stadträtin Martina Lenzer (FDP), die zudem im veranstaltenden Arbeitskreis Lebenswertes Lauingen ist, bestätigt das: "Es ist schön, wieder Gespräche zu führen." Sie habe einige Bekannte getroffen, die sie schon lange nicht mehr gesehen hat. "Das tut den Bürgern gut, da kann man das nicht einfach abschreiben", meint sie zum Lichterfest. Wenn die Energiesparverordnung später eingetreten wäre, wäre es auch kein Thema gewesen, gibt sie weiter zu bedenken. Die Fragen, ob es vertretbar und machbar sei, habe man sich zwar gestellt. Aber: "Wenn wir gar nichts mehr machen, sterben wir im Dunkeln." Man müsse mehr das Positive nach vorne rücken, denn: "Das Leben ist nicht nur düster."

Auch Biljana Awtunovic und Markus Brixler, die dem Lichterfest einen Besuch abstatten, sind der Meinung: "Dann kann man ja gar nichts mehr machen." Nach den insgesamt ruhigen letzten Jahren sei die Show, ebenso wie das Citiy-Fest oder die Lauinger Musiknacht, wenigstens mal wieder etwas für die Stadt. Ihre Kritik ist anders gelagert, sie sind überrascht, dass so wenig geboten ist. Die 500 Menschen aus der Rechnung für die Strombilanz werden ebenfalls kaum erreicht. "Letztes Jahr war viel mehr los", bestätigen Dietmar Uhl, Stefan Neugebauer und Ingo Blatter. Es sei schade, dass so wenige da sind. Vor allem, da das Wetter gar nicht so schlecht sei. Die meiste Zeit bleibt es tatsächlich trocken. Auf das Thema Energiesparen angesprochen, sagt Neugebauer deutlich: "Es gibt viel mehr, wo das niemanden interessiert." Blatter sieht kein Problem in der Veranstaltung: "Das kann man schon umsetzten, man muss ja das Verhältnis Energie und Nutzen für die Stadt sehen." Außerdem, so scherzt der Gundelfinger: "Ich bin mit dem Fahrrad gekommen, da habe ich ja schon gespart." Uhl ergänzt lachend: "Das Bier ist regional, sind also kurze Wege." Denn das Bier liefert die Brauerei Braumandl aus Lauingen. Auch Franz Heim hofft einfach auf einen schönen Abend: "Bedenken wegen der Energie habe ich keine."

Lesen Sie dazu auch





Die Albertus-Magnus-Statue war ein Blickfang. Das Rathaus wiederum wurde zur Leinwand. Foto: Silva Metschl

Viele Vorteile durch die LED-Lichter

Neben dem verbesserten Verbrauch, haben die LED-Lichter noch andere Vorteile, wie Jochen Kitzinger vom Technikteam erklärt: "Wir brauchen weniger Kabel und die sind kleiner und leichter." Deshalb sind die Lichter bereits seit Jahren Standard bei ihnen. Der Aufbau für die Lichtershow habe drei Stunden gedauert, die Planungen laufen bereits seit einem halben Jahr. "Wir versuchen jedes Jahr ein neues Highlight einzubauen", sagt er. Dieses Jahr ist dies das Video Mapping, also die Projektion auf dem Rathaus.

Jürgen Lenzer ist aber etwas anderes sofort ins Auge gesprungen: Die blau angestrahlte Albertus-Magnus Statue. "Die ist sonst immer grau, da man läuft man einfach dran vorbei", sagt er. An diesem Abend wird sie zum Blickfang. Es findet es toll, dass das Lichterfest wieder stattfindet. "Es wurde ja alles genau abgecheckt, da ist das mit gutem Gewissen machbar." Er freue sich, dass man Lauingen auf diese Weise immer wieder anders erleben kann. Der Meinung schließen sich Brigitte und Karlheinz Beck an: "Das ist schon was für die Stadt." Sie sind zum ersten Mal da, der Regen macht ihnen nichts aus. Wichtiger ist: "Dunkel ist es", scherzt Karlheinz Beck. Beide sehen kein Problem am Energieverbrauch, woanders werde mehr verschwendet. Helmut Kunz ist sich sicher, dass die Entscheidung über die Durchführung schwer war und hält die Lösung mit den LED-Lampen für gut. "Ansonsten wäre ich dagegen", meint er. So lautet sein Fazit zum schön erleuchteten Rathausplatz: "Einfach Prima!"