Leitplanke beschädigt: Polizei klärt Unfallflucht auf

Ein zunächst Unbekannter hatte in der Nacht von Dienstag, 13. August, auf Mittwoch, 14. August, in einem Waldstück auf der Staatsstraße 2212 zwischen Lutzingen und Diemantstein eine Leitplanke beschädigt. Am Unfallort blieben Fahrzeugteile vom Auto des Verursachers zurück. Der Fahrer beging Unfallflucht, an der Leitplanke entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bat um Hinweise.

Die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei Donauwörth haben Erfolg

Die im Anschluss in die Ermittlungen eingebundenen Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth konnten nach mehreren Tagen Ermittlungsarbeit anhand am Unfallort aufgefundener Spuren Rückschlüsse auf den Unfallverursacher ziehen. Trotz der Tatsache, dass das Auto bereits abgemeldet war, konnte der Fahrer nun ermittelt werden. Es handelt sich um einen 27-jährigen Mann aus dem Landkreis Dillingen, der den Unfall nach Angaben der Polizei letztlich einräumte.

Warum er den Unfall nicht meldete, erklärt der Fahrer nicht

Laut eigenen Angaben kam er aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern und touchierte die Leitplanke. Eine Erklärung, warum er den Unfall nicht meldete, hatte der Mann nicht parat. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt gegen den 27-Jährigen nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hier sieht das Gesetz laut Polizeibericht ein Strafmaß von einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vor. (AZ)