Glött holt zum vierten Mal den Pokal

Zu einem Fußball-Krimi entwickelte sich das Sparkassenpokal-Finale zwischen der SSV Glött und dem TV Gundelfingen. Vor 200 Zuschauern auf dem Lutzinger Sportgelände verlangte der Kreisklassist aus der Gärtnerstadt dem Bezirksliga-Absteiger alles ab. Erst in der Schlussphase konnten die Lilien ihren insgesamt vierten Gesamterfolg in diesem Wettbewerb klarmachen (3:1).

Zunächst agierte der Favorit tonangebend und bestimmte das Geschehen. Der schnelle Führungstreffer in der 9. Minute war da nur folgerichtig. Nach der Balleroberung von Jonas Stutzmüller ging es ganz schnell. Philipp Strehle war freigespielt und musste den Ball nur noch auf Stephan Ansbacher querlegen, der überlegt einschob – 1:0.

Auch in der Folgezeit agierten die Glötter Kicker überlegen, versäumten es jedoch, den zweiten Treffer nachzulegen. Schlampige Zuspiele vor dem gegnerischen Strafraum verhinderten einen weiteren Torerfolg. Dies sollte sich rächen. Der Underdog TV Gundelfingen witterte nun seine Chance, trat zum Ende der ersten Halbzeit immer mutiger auf und wurde schließlich in der 43. Minute mit dem Ausgleich belohnt: Von Felix Kastner herrlich bedient, versenkte Patrick Löwenstein am zweiten Pfosten die Hereingabe zum umjubelten 1:1.

Nach dem Wechsel konnten die Glötter ihre Überlegenheit der Anfangsphase nicht mehr abrufen. Es entwickelte sich ein umkämpftes und völlig offenes Finale, jedoch ohne die ganz großen Torchancen. Als schon alles nach einem Elfmeterschießen aussah, schlug Glött dann doch noch zu. In der 82. Minute fasste sich Andreas Schrettle und zog aus 20 Metern ab. Seinen abgefälschten Schuss konnte Kepper Andreas Baß nicht entschärfen, es stand 2:1.

Die SSV Glött war nun wieder obenauf und machte in der Nachspielzeit durch Justin Morais de Almeida das entscheidende 3:1. Die Glötter sicherten sich damit erneut den Sparkassen-Pokal. Bei der Siegerehrung durch Spielgruppenleiter Daniel Scheble übergab Sparkassen-Vorsitzenden Martin Jenewein den Cup an die Glötter Mannschaft.

SSV Glött: Trenker; Brugger, Richter, F. Bacherle, E. Schneider (79. Morais) Martin (69. Wiedemann), Taner (54. Schrettle), Ostertag (60. B. Waidele), Strehle, Stutzmüller, St. Ansbacher (84. Schmid)

TV Gundelfingen: Baß; Wenig, Weh (46. Frei), Berchtold, Keiß (46. Pietsch), Merenda, Brugger, Kopp (73. Weh), Funk, Kastner, Löwenstein

Tore: 1:0 Stephan Ansbacher (9.), 1:1 Patrick Löwenstein (43.), 2:1 Andreas Schrettle (82.), 3:1 Justin Morais de Almeida (90.+4.)

Zeitstrafe: Stefan Eggenmüller (90./TV Gundelfingen) Schiedsrichter: Johannes Heider (TSV Bissingen) Zuschauer: 200 (in Lutzingen)