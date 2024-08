In Lutzingen werden die Männer abgezockt

Das Sommertheater in Lutzingen, das im Rahmen des IBL-Kultursommers stattfindet, ist ein Höhepunkt im Jahreskalender. Dabei ist die Idee, mitten im Jahr die Menschen mit Laientheater zu unterhalten, aus der Not geboren. In den Hochzeiten der Corona-Pandemie fanden keine Theateraufführungen in der Herbst/Winterzeit statt, deshalb haben die Lutzinger prompt entscheiden, „einfach“ im Sommer den Bühnenvorhang zu öffnen. Die Pandemie ist vorbei, das Theater ist geblieben – und das mit Recht. Denn die Lutzinger Spieler überzeugen und begeistern.

