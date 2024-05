Lutzingen

09:29 Uhr

Wie sich Lutzingen vor ungewollten Wassermassen schützen will

Plus Die Gemeinde ist in einer Dringlichkeitsliste aufgenommen worden. Ein Sturzflut- und Starkregenkonzept soll nun erstellt werden und bei Unwetterereignissen (vor-)greifen.

Von Simone Fritzmeier

Christian Weber bezeichnet es als ein spannendes Thema, welches der Lutzinger Bürgermeister mit seinem Gemeinderat schon im Juli 2023 besprochen hat. Nun ist es wieder aktuell - mit einem positiven Ergebnis. Denn laut Weber habe die Gemeinde vor wenigen Tagen die Zusage bekommen, in der Dringlichkeitsliste für das sogenannte "Kommunale Sturzflut- und Starkregenkonzept" aufgenommen zu werden. Das heißt: "Wir als Gemeinde wollen in das Thema tiefer einsteigen und die Wasserwirtschaftsämter fördern eine entsprechende Studie. Wir haben uns darauf beworben und das hat geklappt", erklärt der Bürgermeister. Die Zusage und die weitere Vorgehensweise hat der Lutzinger Gemeinderat bei seiner Sitzung am Montag besprochen.

Kampf dem Hochwasser

Christian Weber sagt, dass die Gefahren von Starkregenereignissen immer größer werden - unabhängig vom Flussstand. Mithilfe des Konzeptes, das für die Gemeinde Lutzingen erstellt werde, erhoffe man sich viel. Weber formuliert es so: "Wir wünschen uns, dass auch die ein oder andere kleine, ökologische Maßnahme schnell umgesetzt werden kann. Eine, die im Schadensfall das wild abfließende Wasser umleitet beziehungsweise zurückhält."

