Betrüger wollen in Medlingen und Höchstädt tausende Euro erbeuten

Ein Mann aus Medlingen kann gerade noch rechtzeitig eine Überweisung zurücknehmen, eine Höchstädterin erkannte den Betrug sofort. Die Täter nutzten Whatsapp.

Betrüger haben wieder versucht, Menschen im Landkreis Dillingen um ihr Geld zu bringen. Die Polizei berichtet von zwei Vorfällen am Mittwoch in Medlingen und am Donnerstag in Höchstädt. Einmal war es knapp.

Der Medlinger erhielt eine Whatsapp-Nachricht von einer unbekannten Nummer. Dabei gab sich die Absenderin als Tochter aus und bat um eine Überweisung von 1950 Euro auf ein Konto bei einer Berliner Bank. Der Medlinger überwies daraufhin den Betrag und sprach erst danach mit seiner Tochter.

Die Tochter machte den Medlinger auf den Betrug aufmerksam

Diese machte ihn auf den Betrug und die bereits bekannte Betrugsmasche aufmerksam. Daraufhin konnte gerade noch rechtzeitig die Überweisung zurückgenommen werden. Die angegebene Kontonummer wurde auf Grund der Anzeigenerstattung sofort gesperrt, teilt die Polizei mit.

Eine gleichgelagerte Whatsapp-Mitteilung erhielt eine Seniorin aus Höchstädt. Hier verlangte die angebliche Tochter eine Zahlung von 3834 Euro. Der Höchstädterin war die Betrugsmasche bekannt, so dass es zu keinem Schaden kam. (pol)