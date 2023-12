Mödingen

12:00 Uhr

Was die Menschen in Bergheim und Mödingen bewegt

Was passiert mit der alten Bäckerei in Bergheim? Die Bürger können sich unter anderem einen Dorfladen vorstellen.

Plus Bei der Bürgerversammlung geht es um Radwege, Nahversorgung und Ideen für die Dorfmitte in Bergheim. Doch nach dem Bürgerentscheid passiert dort erstmal nichts.

Das Vereinsheim ist voll, es wurde eingeheizt, die Getränke stehen auf dem Tisch – mit erwartungsvollen Gesichtern warten die Bürgerinnen und Bürger am Mittwochabend auf die Ansprache des Bürgermeisters, Walter Joas.

Dieser gibt bei der Bürgerversammlung am Mittwoch in einer eineinhalbstündigen Rede einen Überblick über die vergangenen Jahre und die Pläne für das nächste Jahr. So wurde 2020 ein neues Löschfahrzeug für die Bergheimer Feuerwehr angeschafft. Auch der Breitband- und Gasausbau befindet sich nun nach drei Jahren im zweiten Bauabschnitt und die Straßenbeleuchtung wurde ausgewechselt. Durch das Dimmen der Leuchten könne nun mehr Energie gespart werden, erklärt Walter Joas. Bei der Sanierung des Kindergartens St. Clara fielen während der Bauarbeiten mehr Kosten an als gedacht. Der ist inzwischen eingeweiht und der Bürgermeister stellt fest: „Unsere Kinder sind hier gut aufgehoben“.

