Bus und Auto stoßen in Mörslingen zusammen

In Mörslingen kommt es zum Zusammenstoß. Bei der Unfallaufnahme stellt die Polizei fest, dass die Fahrerin des Wagens keine Fahrerlaubnis hat.

An der Ecke Deisenhofer Straße/Altheimer Straße in Mörslingen sind am Mittwoch ein Regionalbus und ein Auto zusammengestoßen. Der Busfahrer war gegen 16.15 Uhr befuhr in der Deisenhofer Straße in westliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung bog der 59-Jährige nach Angaben der Polizei in einem zu engen Bogen nach links in die Altheimer Strafle ab und touchierte dabei das Auto einer 34-Jährigen, die mit ihrem Wagen an der Kreuzung stand.

Die Unfallbeteiligten blieben laut Polizeibericht unverletzt. An Bus und Auto entstanden Kratzer und Eindellungen. Nach erster Schätzung vor Ort entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zudem stellte sich im Rahmen der Unfallaufnahme heraus, dass die 34-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis hat. Gegen die Pkw-Fahrerin wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Den Unfallverursacher erwartet wiederum eine Buflgeldanzeige. (AZ)