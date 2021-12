Mörslingen/Dillingen

vor 33 Min.

Polizei-Einsatz in Mörslingen und Dillingen

Nach einem Streit am Bauwagen in Mörslingen erwartet einen 25-Jährigen eine Anzeige wegen Körperverletzung. In Dillingen ging ein Trio aufeinander los.

Während einer Feier kam es am Bauwagen in Mörslingen in der Nacht zum Sonntag zu einem Streit. Nach Angaben der Polizei gingen dabei zwei junge Männer aufeinander los. In Folge des Streits schubste der 25-Jähriger den 27-Jährigen. Woraufhin er Schmerzen im Nacken erlitt. Den 25-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Schlägerei in Dillingen Ein 16-Jähriger war am Samstag mit seiner 21-jährigen Freundin in der Dillinger Schützenstraße unterwegs. Durch ein offenes Fenster sah eine 38-jährige Frau die beiden. Im weiteren Verlauf provozierten sie sich aus unbekannten Gründen gegenseitig. Schließlich kam es zu einer Prügelei. Ein 42-jähriger Bekannter der 38-Jährigen kam dazu und half dieser, indem er ebenfalls den jungen Mann schlug. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Gegen den 16-jährigen jungen Mann, die 38-Jährige und ihren Bekannten wurden Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet. (pol)







