Einkaufswägen auf der Landstraße zwischen Mörslingen und Donaualtheim

Zwischen Mörslingen und Donaualtheim prallt ein Autofahrer in mehrere Einkaufswägen. Die Polizei hat eine Vermutung, wie die Wägen auf die Fahrbahn kommen konnten.

Ein 30-jähriger Autofahrer wollte am Montagabend gegen 21 Uhr auf der Kreisstraße von Mörslingen in Richtung Donaualtheim fahren. Wie die Polizei berichtet, erkannte der Fahrer zu spät, dass mehrere Einkaufswägen eines Verbrauchermarktes aus Dillingen auf der Fahrbahn lagen. Durch den Aufprall wurde der Unterboden und der Lack des Autos beschädigt, der Sachschaden wird von der Polizei mit circa 1500 Euro beziffert.

So könnten die Einkaufswägen auf die Fahrbahn gelangt sein

An der Unfallstelle wurden außerdem mehrere Leitpfosten beschädigt. Im Randstreifen hat die Polizei entsprechende Reifenabdrücke festgestellt. Ein mögliches Szenario ist laut den Beamten, dass an der Stelle zuvor ein LKW bei einem Ausweichmanöver die Leitpfosten beschädigt und dabei die geladenen Einkaufswägen verloren hatte. Der Sachschaden an der Straßeneinrichtung wird mit circa 200 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)