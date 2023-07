Mörslingen/Finningen

17:30 Uhr

Endspurt beim neuen Kindergarten in Mörslingen

Bald dürfen die Goldbergzwerge umziehen und in den neuen Kindergarten in Mörslingen umziehen.

Plus Die Einrichtung wird ein Hingucker, bald ist alles fertig. Das Projekt zählt mit zu den größten Investitionen im Haushalt. Nur eine Maßnahme in Finningen ist noch teurer.

Im Hof sitzen die Buben und Mädchen gerade mit ihrer Erzieherin auf einer Decke auf dem Boden. Die Pflastersteine sind von der Sonne ganz warm geworden. Sie flüstern im Sitzkreis und winken fröhlich durch das Tor. Auf der Rückseite des Gebäudes sieht die Welt ganz anders aus. Da ist es laut. Nicht, weil etwa weitere Kinder toben. Da wird gewerkelt. Und wie: Handwerker geben sich die Klinke in die Hand, ein Maler pinselt fleißig an einer Wand, in der Kieszufahrt parken Transporter, und Treppengeländer werden installiert.

Mittendrin steht Klaus Friegel und telefoniert. "Wir sind voll in der Zeit, der Countdown läuft. Alles ist eng getaktet", sagt Finningens Bürgermeister, nickt zufrieden und tritt in den großen, hellen Raum mit den bodentiefen Fenstern, im Erdgeschoss des neuen Komplexes ein. Er sagt: "Besser geht es kaum." Das – damit meint er den neuen Kindergarten in Mörslingen. Ein Jahr wird bereits gebaut, in wenigen Wochen ist Ein- beziehungsweise Umzug. Ein Millionenprojekt, das mit zu den größten Investitionen im Etat der Gemeinde für 2023, steht und vom Gremium einstimmig verabschiedet wurde.

