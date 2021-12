Zwei Mörslinger pflügen für eine Wette 24 Stunden ohne Pause

Plus Freunden gegenüber behaupten Florian Hausmann und Christoph Harlacher aus Mörslingen, sie könnten mit einem Oldtimer 24 Stunden am Stück pflügen. Aus dieser Kühnheit wurde schnell eine Wette - mit erstaunlichem Ausgang.

Die Geschichte zu diesem Bild beginnt mit einem harmlosen Treffen unter Freunden: Florian Hausmann und Christoph Harlacher aus Mörslingen behaupteten, dass es möglich sei, mit einem Oldtimer 24 Stunden ohne Pause zu pflügen. Auf die Idee kamen sie durch ein Internet-Video. Schnell machte dies die Runde und aus der Behauptung wurde eine Wette.